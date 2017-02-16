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Katar'da ilk Türk hastanesi açıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Zeybekci hastanenin açılışını yaptı

16.02.2017 - 01:44
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Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, hastanenin Türkiye-Katar ortaklığında bir model oluşturduğunu belirterek, gelişmiş ekipman ve sağlık birimleriyle donatılan kurumda tecrübeli uzman Türk doktorların çalıştığını bildirdi.

Katar'da ilk Türk hastanesi açıldı

Türkiye'nin sağlık alanında ilerlediğini vurgulayan Çavuşoğlu, hastanenin sadece Katar'da yaşayanlara değil tüm bölge insanına hizmet vereceğini ifade etti.

Hastane Müdürü Volkan Uygunuçarlar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'daki Türk hastanesinin tüm çalışanlarının Türk olması bakımından yurt dışında bu türden açılan ilk sağlık kuruluşu olduğunu söyledi.

Uygunuçarlar, tüm uzmanlıkların yer aldığı hastanede 85 yatak, ileri teknolojiyle donatılmış 5 ameliyat odası, 28 klinik ve kadın hastalıkları ve doğum bölümünün yanı sıra yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bilgisini verdi.

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