Katar'da Kur'an Botanik Bahçesi kuruldu

Katar'ın başkenti Doha'da kurulan manevi, bilimsel ve çevresel kavramların iç içe geçtiği bir atmosfere ev sahipliği yapan Kur'an Botanik Bahçesi'nde 'Kuran-ı Kerim ve hadislerde adı geçen bitkiler' tek çatı altında buluşuyor.

BOTANİK DÜNYASINA YENİ BİR KAZANIM

Katar Kurumu'nun girişimiyle projelendirilen, dünyada kendi alanında ilk ve tek olma özelliğini taşıyan bahçenin Müdiresi Fatıma Bint Salih el-Halifi, yaptığı açıklamada, projenin botanik bahçe dünyasına yeni bir anlayış getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bahçenin, çevre ve bitkilerin korunma şeklini göstermeyi hedeflediğini ifade eden Halifi, bahçenin diğer bir öneminin "insanı, toprağı ve doğayı korumaya davet eden İslam öğretisini gelecek nesillere vurgulamak olduğunu" aktardı.