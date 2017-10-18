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Katar'da Somali'ye 3 uçaklık tıbbi yardım

Katar, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısında yaralananların tedavisi için 3 yardım uçağı gönderdi.

18.10.2017 - 07:12
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Katar'da Somali'ye 3 uçaklık tıbbi yardım

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Somali'ye gönderilen yardım uçaklarında, terör saldırısında yaralananların tedavilerinde kullanılacak tıbbi malzemeler yer aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ DE GİTTİ

Katarlı sağlık ekiplerinin de aynı uçaklarla Somali'ye ulaştığı aktarıldı.

Tıbbi cihazlar ile donatılmış sağlık ekiplerinin Somali'de ameliyatlara katılacağı, bazı yaralıların da tedavilerinin tamamlanması için ülke dışına taşınacağı kaydedildi.

Mogadişu'da cumartesi günü düzenlenen bombalı saldırılarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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