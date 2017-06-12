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Katar'da Suudi Arabistanlının cenazesi ortada kaldı

Ülkede yaşamını yitiren bir Suudi'nin cenazesini yasak nedeniyle akrabaları almaya gelemeyince binlerce Katarlı cenazeye gitti.

12.06.2017 - 09:51
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Katar'da Suudi Arabistanlının cenazesi ortada kaldı

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Suudi arabistan'ın başını çektiği komşuları tarafından diplomatik ablukaya alınan Katar'dan en dramatik haber geldi. Bir haftadır tecrit edilen ülkede yaşamını yitiren bir Suudi Arabistan vatandaşının cenazesi ortada kaldı.

SUUDİ ARABİSTAN ENGELLEDİ

Sosyal medyaya da yansıyan habere göre Riyad yönetiminin izin vermemesi nedeniyle akrabalar cenazeyi almak için Katar'a gelemedi.

Doha yönetiminin cenazeyi gönderme girişimi de yine Suudi Arabistan tarafından engellendi.

KATARLILAR SAYGI İÇİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Yüzlerce Katarlının, saygılarını göstermek için öldüğü topraklara gömülen Suudi vatandaşının cenazesine katıldığı bildiriliyor.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), tecritin yol açtığı insan haklarını dünyaya ilan edeceğini duyurdu.

Ortada kalan Suudi Arabistanlının cenazesine Katarlılar katıldı

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