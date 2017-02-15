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Katar'da Türk okulu açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen Doha Büyükelçiliği Türk Okulu'nun açılışı yapıldı.

15.02.2017 - 15:21
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar'ın başkenti Doha'da Türk okulunun açılışını gerçekleştirdi.

TÜRK KATAR İLİŞKİLERİ

Törende konuşan Kalın, "Türk-Katar ilişkilerini taçlandıran bu proje, ilişkilerimizi daha da güçlendirecek ve Katar'da yaşayan vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerin vatandaşlarının çocuklarına hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

Katar'da Türk okulu açıldı

250 ÖĞRENCİ KAPASİTESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine iki senede tamamlanan 250 öğrenci kapasiteli okul, yabancı dil ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim-öğretim veriyor.

Toplam 10 bin metrekare alana kurulu okulda, ilk ve ortaokul öğrencileri eğitim görüyor. Okulda laboratuvar, kütüphane ve spor alanları bulunuyor. Kapalı alanı 2 bin 500 metrekareye ulaşan okulda 15 öğretmen ve 2 idari görevli dahil olmak 22 kişi istihdam ediliyor.

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