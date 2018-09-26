Katar'dan 1 milyon kız çocuğuna eğitim fırsatı

Emir Temim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Newyork'taki genel merkezinde, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun davetiyle, çatışma ve kırılgan koşullardaki kız çocuklarının eğitimi için "Liderler Diyaloğu" adı altında gerçekleşen "yuvarlak masa toplantısı"nda konuştu.

DÜNYANIN HER YERİNDE EĞİTİM İMKANI

Emir Temim, Charlevoix deklarasyonuna da destek verdiğini belirterek, Katar'ın uzun zamandır içeride ve dışarıda eğitimi öncelediğini ve bunun ülkesinin uluslararası kalkınma programlarına yansıdığının altını çizdi.

Katar'ın "Bir Çocuk Eğit" girişimiyle, okula gitmeyen 10 milyon çocuğa kaliteli eğitim almaları için yardım ettiğine vurgu yapan Emir Temim, ülkesinin 2021'de dünyanın her yerinden 1 milyon kız çocuğuna daha eğitim imkanı sağlayacağını kaydetti.

Söz konusu girişim, 50 ülkede toplam 1,8 milyar dolar değerinde 82 ortaklığı kapsamış ve Katar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki çabanın üçte birine katkı sağlamıştı.

Sanayi devletlerinden oluşan G-7 ülkeleri bu yıl, gelişmekte olan ülkelerdeki kız çocuklarına ve kadınlara iyi bir eğitim sağlanması için Charlevoix deklarasyonu yayınlamıştı.