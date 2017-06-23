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Katar'dan 37 ülkeye vize uygulaması

Katar İçişleri Bakanlığı, 37 ülkenin vatandaşlarına 1 ay boyunca vize uygulaması yapılacağını duyurdu.

23.06.2017 - 22:36
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Katar Havayolları tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, derhal geçerli olmak üzere aşağıda adı geçen ülkelerin vatandaşlarına bir ay geçerli olacak kapıda turist vizesi verilecek" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu yeni uygulamanın getirildiği ülkeler şöyle:

Arjantin, Şili, Fransız Guyanası, Letonya, Makedonya, Paraguay, Slovakya, Lübnan, Bolivya, Çin, Ekvador, Guyana, Şeyşeler, Malta, Peru, Slovenya, Tayland, Brezilya, Kolombiya, Estonya, Endonezya, Litvanya, Meksika, Romanya, Güney Afrika, Uruguay, Bulgaristan, Hırvatistan Falk Adaları, Kazakistan, Makao, Moldova, Rusya, Surinam ve Venezüela

GEREKLİ KOŞULLAR

Karşılığında 100 Katar Riyali (27 dolar) ödenmesi gereken vizelerin verilmesi için başvuru sahiplerinin en az 6 ay süre geçerli pasaportu, dönüş bileti, otel rezervasyon teyidi, 1500 dolara tekabül edecek kadar parası veya bu miktarda limiti olan bir kredi kartı olması gerekiyor.

Katar ile Türkiye arasında ise vize serbestisi bulunuyor.

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