Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

Katar, Amerika'nın emirleri doğrultusunda kendisine karşı cephe alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'den ithal edilen tüm ürünleri raflardan kaldırmasını istedi.





SATIŞ ÇALIŞANLARINA ÇAĞRIDA BULUNULDU

El-Arab gazetesinin haberine göre, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, ülkedeki tüm satış noktalarındaki çalışanlara, bugünden itibaren Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'den ithal edilen tüm ürünleri raflardan kaldırmaları çağrısında bulundu.

Bakanlığın Tüketici İşlerine bağlı İdari Birimler müfettişlerinden de ürünlerin raflardan kaldırılmasıyla ilgili süreci yakından takip etmeleri istendi.