Katar'dan ambargo mağduru öğrenciler için çağrı

Katar'ın Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Saad Nasır el-Hamidi'nin Arap Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Müdürü Muhammed Abdulbari el-Kudsi ile bir araya gelerek Katar Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Muhammed bin Abdulvahid el-Hamadi'nin mesajını ilettiği ifade edildi.

"ÖĞRENCİLER EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜREBİLSİN"

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de okuyan Katarlı öğrenciler ile Katar'da eğitim gören bu dört ülke vatandaşları için ALESCO'ya harekete geçme çağrısında bulunulan mesajda, "öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmesi" için çözüm üretilmesi talep edildi.