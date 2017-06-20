Katar'dan El Arabiya ve SkyNews Arapça'ya dava

Katar haber ajansı QNA'da yayınlanan habere göre, Londra merkezli Carter-Ruck Hukuk Bürosu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani hakkında asılsız haberler yaptıkları gerekçesiyle El Arabiya ve SkyNews Arapça kanalları hakkında İngiltere hükümetinin yayın, telekomünikasyon ve rekabet otoritesi OFCOM'a şikayette bulundu.

KATAR EMİRİ HAKKINDA GERÇEK DIŞI HABERLER

Haberde, QNA'ya yönelik gerçekleştirilen siber saldırı sonrası yayınlanan ve daha sonra birçok resmi kurum tarafından gerçek dışı olduğu belgelendirilen Katar Emiri Al Sani'ye isnat edilen mesnetsiz açıklamaların El Arabia ve SkyNews Arapça kanalları tarafından OFCOM etik kuralları olan 'tarafsızlık, doğru haber' ilkeleri hiçe sayılarak tüm dünyaya servis edildiği belirtildi.

El Arabiya ve SkyNews Arapça kanallarının, İngiliz SKY TV firmasına bağlı oldukları ve bu nedenle OFCOM kuralları çerçevesinde 'tarafsız ve doğru haber' yapmak ile yükümlü oldukları, Katar Emiri Al Sani hakkındaki yayınları ile bu kuralları açık bir şekilde ihlal ettikleri ifade edilen haberde, gerçekleştirilen ihlalleri OFCOM'a şikayet etmesi ve yasal süreci sürdürmesi için Katar tarafından Carter-Ruck Hukuk Bürosuna resmi vekalet verildiği kaydedildi.

Katar Haber Ajansı'nın yayınladığı haberleri abonelerine FTP sistemi üzerinden gönderdiği ve iddia edilen haberlerin FTP sistemi ile gönderilmediği vurgulanan haberde, Başbakanlık İletişim Dairesi ve Katar Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklama yaparak söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını duyurması, Başbakanlık İletişim Dairesi yetkililerinin canlı yayınlara katılarak açıklamaların siber saldırı sonucu yapıldığını ve gerçeği yansıtmadığını defalarca açıklamalarına rağmen El Arabiya ve SkyNews Arabia kanallarının siber saldırı sonucu yayınlanan gerçek dışı açıklamaları yayınlamaya devam ettiği ve yetkililerin canlı yayın taleplerine olumsuz yanıt verdiği vurgulandı.

Ayrıca uluslararası haber değişim anlaşmalarında esas alınması gereken sistemin FTP sistemi olduğu, internet sitesi veya diğer kanalların kaynak olarak kullanılmadığı ifade edildi.