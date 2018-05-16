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Katar'dan Filistin için 50 milyon dolar

Katar, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 50 milyon dolar bağışta bulundu.

AA | 16.05.2018 - 23:02..
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Katar'ın başkenti Doha'da Filistin için yapılan toplantıda UNRWA'ya destek verildi. Doha'da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 50 milyon dolar bağışlandı.

Katar'dan Filistin için 50 milyon dolar

RESMİ İMZALAR ATILDI

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Pierre Krhenbühl ve Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Şeyh Halife Yassim Al-Kuwari arasında bugün Katar’ın başkenti Doha’da UNRWA’ya destek için 50 milyon dolarlık bir mutabakat anlaşması imzalandı.

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, bu bağışın eğitim için tahsis edileceği belirtilerek Katar’a ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye teşekkür edildi.

Katar'dan Filistin için 50 milyon dolar

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