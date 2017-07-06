Katar'dan Filistinli çocuklara destek anlaşması

Katar Kalkınma Fonu Müdürü Halife el-Kevari, yayımladığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde çeşitli projelerin uygulanması için El-Gad Filistin Gençlik Örgütü ile ortaklık anlaşması imzalandığını belirtti.

HER YIL BİN 200 ÇOCUĞA YARDIM

Bu çerçevede her yıl bin 120 çocuğa eğitim desteği verileceği ifade edilen açıklamada, "Bu anlaşma, Filistin halkına insani ve kalkınma alanında sunulan yardım çabalarının desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır." denildi.

Filistin İstatistik Kurumu'nun 2016 verilerine göre, Filistinli 2,2 milyon çocuğun yaklaşık 1 milyon 275'i Batı Şeria'da ikamet ediyor.





