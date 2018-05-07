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Katar'dan Gazze'ye acil yardım

Katar, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 13,7 milyon dolarlık insani acil yardım yapacağını açıkladı.

AA | 07.05.2018 - 16:05..
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qweq

Katar'ın Filistin Büyükelçisi Muhammed el-İmadi, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, yapılacak yardımın sağlık, eğitim, iskan, gıda ve diğer insani konulara tahsis edileceğini belirtti.

KATAR'DAN YARDIM

Söz konusu yapılacak yardımların kullanılacağı yerler hakkında bilgi veren İmadi, şunları söyledi:

"Yıkılmak üzere olan evlerin tamiri ve iskanı için 3 milyon, fakirlere ayni ve nakdi yardım olarak 4 milyon, eğitim gören üniversite öğrencilerinin harçlarına destek amaçlı 3 milyon, sağlık sektörü için 2 milyon 500 bin, Gazze halkından acil borçlu olan kişilerin borçlarının bir kısmının ödenmesi için 300 bin ve çeşitli insani yardımlar için 900 bin dolar tahsis edildi."

Memur maaşlarında ciddi aksamaların yaşandığı Gazze'de insani krizlerin gerçek bir felakete dönüşmemesi için uyarıda bulunan İmadi, memur maaşlarının ödenmesi için Katar'ın tüm taraflarla çalışma yürüttüğünü kaydetti.

9 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Büyükelçisi İmadi, geçen şubat ayında Gazze'de 9 milyon dolarlık yardım paketinin dağıtımını gerçekleştirmişti.

Katar, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.

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