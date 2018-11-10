Katar'dan Gazze'ye maaş desteği

Sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerinde postane şubeleri önünde kuyruklar oluşturan yüzlerce memur, Katar'ın finanse ettiği maaşlarını tahsil etti.

Gazze'deki Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen çarşamba günü temmuz ayı maaşlarının yüzde 60'ını teslim alan memurların, ödemelerinin geri kalan yüzde 40'lık kısmının bugün verilmeye başlandığı belirtildi.

İSRAİL'İN ABLUKASI, MAAŞLARI KESİNTİYE UĞRATTI

Gazze'deki memurlar, 7 Kasım Çarşamba günü temmuz ayı maaşlarının yüzde 60'ını tahsil etmişti. Ödemesi yapılan söz konusu oranın, iki yıldan uzun süredir alınan en fazla maaş miktarı olduğu belirtilmişti.

İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı çalışmalarının sonuç getirmemesi nedeniyle Gazze'de büyük ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Haziran 2007'de Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine Hamas yaklaşık 40 bin memur atamıştı. Gazze Şeridi'ndeki hükümet kurumları ve bakanlıklarda 2007'de yönetimi devralan Hamas'ın atadığı memurlar çalışıyor. Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 kesintili şekilde ödüyor.