Katar'dan Suudi Arabistan'a tehdit cevabı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in, hazirandan beri abluka ve yaptırıma aldıkları Katar'ın, Trump'ın talebinin asıl muhatabı olduğu, Suriye'ye asker gönderip Amerikan gücünün masraflarını karşılaması gerektiğini söylemesi, Körfez'i bir kez daha gerdi.

SUUDİ TEHTİDİNE YANIT

Terörün finansmanıyla mücadele konferansı için gittiği Paris'te France 24 televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi mevkidaşına da yanıt verdi.

El Sani ''Suudi açıklamasına yanıt vermeye bile değmez. Katar, bu şekilde Arap kamuoyunun aptal yerine konulmasını ve beynini yıkamaya çalışılmasını reddetmektedir. Arap bilinci onların sandığından çok daha büyüktür'' dedi.

ULUSLARARASI KOALİSYONA DESTEK

Suriye'deki velaket savaşının müsebbiplerinden olan Katar'ın dışişleri bakanı şunları söyledi:

"Katar, Suriye sorununa siyasi geçiş süreci, savaş suçlularının cezalandırılması ve istikrarın geri dönmesini içeren siyasi çözüm bulunmasında ısrarlı. Suriye'yle ilgili her karar, çözüme yönelik tüm tarafların kabul ettiği bir zeminde alınmalı. Suriyelilerin haklarını gözetmeyen hiçbir karar, eşitliğin tesis edilmesini sağlayamaz."





"ABD-FRANSA-SUUDİ ARABİSTAN TOP ÇEVİRİYOR"