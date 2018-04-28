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Katar'dan Suudi Arabistan'a tehdit cevabı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki savaşa Körfez'deki Sünni Arap krallıkların askeri ve mali destek sunması talebine Suudi Arabistan'ın verdiği yanıt, Katar'ın tepkisini çekti.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 09:23..
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in, hazirandan beri abluka ve yaptırıma aldıkları Katar'ın, Trump'ın talebinin asıl muhatabı olduğu, Suriye'ye asker gönderip Amerikan gücünün masraflarını karşılaması gerektiğini söylemesi, Körfez'i bir kez daha gerdi.

Katar'dan Suudi Arabistan'a tehdit cevabı

SUUDİ TEHTİDİNE YANIT

Terörün finansmanıyla mücadele konferansı için gittiği Paris'te France 24 televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi mevkidaşına da yanıt verdi.

El Sani ''Suudi açıklamasına yanıt vermeye bile değmez. Katar, bu şekilde Arap kamuoyunun aptal yerine konulmasını ve beynini yıkamaya çalışılmasını reddetmektedir. Arap bilinci onların sandığından çok daha büyüktür'' dedi.

ULUSLARARASI KOALİSYONA DESTEK

Suriye'deki velaket savaşının müsebbiplerinden olan Katar'ın dışişleri bakanı şunları söyledi:

"Katar, Suriye sorununa siyasi geçiş süreci, savaş suçlularının cezalandırılması ve istikrarın geri dönmesini içeren siyasi çözüm bulunmasında ısrarlı. Suriye'yle ilgili her karar, çözüme yönelik tüm tarafların kabul ettiği bir zeminde alınmalı. Suriyelilerin haklarını gözetmeyen hiçbir karar, eşitliğin tesis edilmesini sağlayamaz."

Katar'dan Suudi Arabistan'a tehdit cevabı


"ABD-FRANSA-SUUDİ ARABİSTAN TOP ÇEVİRİYOR"

Geçen hafta Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazmıştı.

Trump bu talebini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken de dile getirdi. Ardından Cubeyr "Katar ABD'nin askeri güvencesini kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda" mesajını verdi.

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