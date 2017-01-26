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Katar'dan Trump'ın Suriye açıklamasına destek

Katar, ABD Başkanı Trump'ın "Suriye'de güvenli bölge oluşturacağız" açıklamasına destek verdi.

26.01.2017 - 16:23
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katar

Resmi haber ajansı QNA'ye konuşan bir Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de kesinlikle güvenli bölge oluşturacağız" sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

UYGULAMANIN GEREKLİ OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Direktör Ahmed el Rumaihi de yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinden memnuniyet duyduklarını ve 'Suriye'de güvenli bölgelerin oluşturulması ve sivillerin korunması için uçuşa yasak bölgele uygulanmasının gerekli olduğunu' belirtmişti.

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