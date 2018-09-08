taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4113
Euro
7.37495
Altın
1196.251
Borsa
93274.15

Katar'dan Türkiye'ye destek mesajı

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı, Türkiye'deki yatırımları çeşitlendirmek istediklerini söyledi.

AA | 08.09.2018 - 12:02..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Katar'dan Türkiye'ye destek mesajı

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Almanya-Katar Ticaret ve Yatırım Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin özel sektörünün, ihracat başta olmak üzere, çok gelişmiş olduğunu söyledi.

15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Katar’ın uzun zamandır Türkiye’de yatırımcı olduğunun altını çizen Casim Al Sani, “Biz Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Ekonomilerde bazen aşağı yukarı hareketler olabilir. Önemli olan ekonominin temelleridir ve bu alana bakmak lazım. Biz Türk ekonomisine güveniyoruz. Bu yüzden de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 15 milyar dolar doğrudan yatırım paketi açıkladı.

YATIRIMLARIMIZI ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERE YAPACAĞIZ

Biz aynı zamanda yatırımlarımızı çeşitlendirerek yapıyoruz.Türkiye’de yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapacağız.

Katar'dan Türkiye'ye destek mesajı

TÜRKİYE-KATAR DOSTLUĞU

Türkiye ile Katar uzun yıllardır dost ve dost kalmaya devam edecek.” diye konuştu.

Katar Yatırım Kurumu (QIA) üst düzey yöneticisi (CEO) Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Suud Al Sani de Türkiye’ye yönelik yeni yatırımlar için çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, çok yakında yatırımların hangi alanlara yönelik olarak gerçekleştirileceğini ilan edeceklerini söyledi.

Katar'dan Türkiye'ye destek mesajı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

119
Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

86
A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

193
Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

82
Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

105
Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

94
Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor

Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM