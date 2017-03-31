Katar'dan yasağa karşı 'ödünç dizüstü bilgisayar'

Katar Hava Yolları, uçuş kabinlerinde elektronik cihaz kısıtlaması başlatan ABD'ye seyahat edecek yolcuları için gelecek haftadan itibaren ödünç dizüstü bilgisayar hizmeti verecek.

CİHAZLAR UÇAKTA TESLİM EDİLECEK

Yolcular uçağa bindikten sonra cihazları teslim alabilecek ve çalışmalarını USB'ye yükleyebilecek. Katar Hava Yolları Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir, seyahat sırasında çalışmalarının aksamaması için gelecek haftadan itibaren ABD'ye giden tüm "Business Class" yolcuları için dizüstü bilgisayar temin edileceğini aktardı.

ABD, 8 ülkedeki 10 havalimanından yapılan direkt uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabin içine alınmasını yasaklayan bir uygulama başlatmıştı.