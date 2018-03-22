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Katar'dan yeni terör listesi

Katar İçişleri Bakanlığı, 19 kişi ve 8 kuruluştan oluşan yeni terör listesini açıkladı.

AA | 22.03.2018 - 09:19..
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Katar İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Terörle Mücadele Komitesinin internet sayfasından yayımladığı yeni terör listesinde, 11'i Katar, 2'si Suudi Arabistan, 4'ü Mısır ve 2'si Ürdün vatandaşı 19 kişi yer aldı.

Söz konusu kişiler arasında, daha önce ABD Hazine Bakanlığı ile Katar'a abluka uygulayan ülkelerin terör listesine aldığı Abdurrahman Umeyr Raşid en-Nuaymi öne çıktı.

Kurum bazında ise Yemen "El-İhsan" Yardım Derneği, DEAŞ Sina Vilayeti ve Katar merkezli 6 kuruluş terör listesine dahil edildi.

Katar'dan yeni terör listesi

HAZIRLANAN İLK BAĞIMSIZ LİSTE

Katar, 12 Temmuz 2017'de, ABD ile terörle mücadele alanında mutabakat zaptı imzalamıştı.

Söz konusu liste, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Temmuz 2017'de çıkardığı terörle mücadele kanunu gereğince hazırlanan ilk bağımsız liste olma özelliği taşıyor.

Katar daha önce de yine aynı kanun gereğince ancak Terörün Finansmanıyla Mücadele Merkezine üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen eylemin bir parçası olarak terör listesi yayımlamıştı.

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