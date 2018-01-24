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Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek

ABD destekli YPG terör örgütüyle mücadelede Türkiye'ye en büyük destek Katar'dan geldi. Talep edilmesi durumunda harekata gereken her türlü desteği verecekler.

AA | 24.01.2018 - 09:18..
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Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halit Bin Muhammed El-Atiyah, dün gece geç saatlerde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı.

AFRİN'E HAREKATA DESTEK

Katar'ın, terörle haklı mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden El-Attiyah, Afrin'e yönelik harekatı desteklediklerini ilan etti.

Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek

GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK

El-Attiyah, Türkiye'nin talep etmesi durumunda harekata gereken her türlü desteği vereceklerini de vurguladı.

KATAR HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanı Canikli ise mevkidaşına, Türkiye'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Canikli, desteklerinden dolayı Katar hükümetine teşekkür etti.

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