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Katar'ın Kuveyt'te askeri ataşelik açtı

Katar'ın Kuveyt'te açtığı askeri ataşeliğin açılışı Genel Kurmay Başkanı Ganim Şahin el-Ganim tarafından gerçekleştirdi.

08.11.2017 - 22:46
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Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuveyt'teki askeri ataşeliğin açılışı Genel Kurmay Başkanı Ganim Şahin el-Ganim tarafından gerçekleştirdi.

Katar'ın Kuveyt'te askeri ataşelik açtı

"ORTAK ÇIKARLARIN GENİŞLETİLMESİNİ YANSITIYOR"

Katar'ın Kuveyt'teki askeri ataşesi olan Tümgeneral İbrahim Said el-Kebisi'nin ifadelerine yer verilen açıklamada, "açılan ataşeliğin savunma ve askeri işbirliği başta olmak üzere kardeş iki ülke arasında tüm alanlardaki işbirliğinin ulaştığı boyutları ve ortak çıkarların genişletilmesini yansıttığı" belirtildi.

Katar'ın Kuveyt'te askeri ataşelik açtı

KARDEŞLİK VE SEVGİ BAĞI GÜÇLENECEK

Kebisi ayrıca, ataşeliğin Katar Silahlı Kuvvetleri ile Kuveyt ordusu arasında verimli işbirliğinin ve iletişimin köprüsü olacağını, askeri öğrencilere eğitim fırsatı sunulması aracılığıyla da ülkeler arasındaki kardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendireceğini ifade etti.

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