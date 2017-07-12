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Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

Katarlı çiftçilerin sınır dışı edilmesi nedeniyle yüzlerce deve susuzluktan telef oldu.

12.07.2017 - 01:31
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İki ülke arasındaki sınırdan günde yalnızca birkaç yüz devenin geçişine izin verildi.

Suudi Arabistan topraklarında kalan develer de büyük ağıllara sürüldü ve 50 derece sıcaklıkta dışarıda bekletildi.

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

YOL KENARINDA ÖLÜME TERK EDİLDİLER

Independent.co.uk internet sitesinde yer alan habere göre, bazı çiftçiler Ramazan ayında sahibi oldukları develeri tespit etmeye çalıştı.

Sahibi bulunmayan veya sahipleri ülkeden sınır dışı edilen develer de yol kenarında ölüme terk edildi.

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

KATAR'DAN BİNLERCE DEVEYE BARINAK

Said Al Hajari adlı bir çiftçi, "Çok üzücü, develer nereye gideceklerini bilemedikleri için çok yorgun düştüler" dedi.

Çiftçi Hussein Al Marri de, "Suudi Arabistan'dan dönmüştüm. Ben de yolda 100'den fazla deve leşi, 100'den fazla sahipsiz deve ve koyun gördüm" dedi.

Katar'da da Çevre Bakanı sınırı geçebilen 8 binden fazla deveye sığınak sağlayıp su ve yem verdi.

The Peninsula gazetesi Katar'da çok sayıda veteriner ve uzmanın develere yardım etmek için harekete geçtiğini yazdı.

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

KATAR KRİZİ, 15 BİN HAYVANIN HAYATINA MAL OLDU

Körfez'deki kriz nedeniyle 12 bin ila 15 bin arası hayvanın telef olduğu bildiriliyor.

Uluslararası Hayvan Hakları Savunucusu SPANA'nın sözcüsü "Dünya genelinde çalıştırılan hayvanlar ve çiftlik hayvanları çatışmaların ve siyasi tartışmaların unutulan kurbanları oluyor" dedi.

Sözcü, "Daha önce defalarca Somali'de, Mali'de ve diğer bölgelerde bu durumu yaşadık. Hayvanların sağlına önem verilmesi ve gıda, su, sığınak, gerekli tedaviye erişim gibi esas ihtiyaçlarının karşılanması mühim" diye konuştu.

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