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Katarlı iş adamı Bodrum'dan arsa satın aldı

Katarlı iş adamı Şeyh Al Sani, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nden aldığı 1,5 dönümlük arsaya 800 bin lira ödedi.

19.04.2017 - 12:43
  1. Haberler
  2. Emlak

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Katarlı iş adamı Şeyh Nasır Ali Ahmed Al Sani, Bodrum Yalıkavak Mahallesi Geriş mevkisinde bulunan yaklaşık 5 dönümlük alandaki malikanesinin hemen üst kısmındaki marina ve deniz manzaralı 1,5 dönümlük arsayı almak için bir çalışanına vekalet verdi.

YAZ AYLARINDA BODRUM'A GELECEK

Bodrum Tapu Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan arsa, Katarlı Şeyh Al Sani'nin üzerine geçti. Katarlı iş adamının, arsayı almak için 800 bin lira ödediği belirtildi. Öte yandan, Al Sani'nin yaz aylarında özel yatıyla Bodrum'a geleceği öğrenildi.

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