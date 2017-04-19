Katarlı iş adamı Bodrum'dan arsa satın aldı

1 Ödediğiniz bedellerin kölesi olmayın 20 yıllık iş tecrübesini danışanlarına ayna tutarak, onlara alternatif çözüm yolları bulan Didem Tınarlıoğlu,bedel ödemeye dikkat çekti.

2 Oğuzhan'ı Lyon maçında 15 takım izleyecek Aralarında İnter, A.Madrid ve B.Dortmund gibi devlerin de bulunduğu 15 takımın scout ekipleri, Lyon maçında Oğuzhan'ı tribünden izleyecek.

3 Çeşme açıklarındaki kaçak botunda 68 Suriyeli yakalandı İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla Sakız Adası'na geçmeye çalışan kaçaklara operasyon düzenledi.

4 Avusturya'da ırkçı saldırı Avusturya İslam Toplumu genel merkezi duvarına kimliği belirsiz kişi yada kişilerce “İslamlaştırmayı Durdurun” yazısı yazıldı.

5 Gaziantep'te 7 PKK'lı tutuklandı Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, 13 kişiden 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

6 Referandum gözlemcisi Alev Korun'un HDPKK sevdası Referandumu izleyen ve usulsüzlükler yapıldığını iddia eden gözlemcilerin terör örgütü ile olan ilişkileri tek tek deşifre oluyor.