Katar, son günlerde yaşanan Suudi ve ABD kaynaklı siyasi problemlerle gündeme geliyor. Bu sefer de gündem Katar oldu, ancak konu ne siyasi, ne ekonomik ne de politik. Konu sadece sanat.

Katarlı sanatçıdan 'No Woman, No Cry' performansı VİDEO

KATARLI SANATÇIDAN "BOB MARLEY" PERFORMANSI

Reggae'nin üstadı olarak bilinen, Jamaikalı dünyaca ünlü müzisyen Bob Marley'in No Woman No Cry şarkısı, hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Bu şarkı evrensel bir değer haline gelmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Katarlı udi sanatçı Muhammed El Bekri bu şarkıyı ilk kez seslendirdi, ortaya ilginç bir performans çıktı.

"NO WOMAN NO CRY"

Canlı olarak yayınlanan programda udunu eline alarak şarkıya giriş yapan Bekri, ilginç bir denemenin altına imzasını attı.

Ünlü Bob Marley klasik şarkısınının yorumu, Körfez tarzı örtüsü, geleneksel kahverengi kıyafetler giymiş, Arap körfezinden gelen geleneksel aletleri ud gitarı ve kına keman gibi çalabilen bir erkek korosu tarafından gerçekleştirildi.

Bu deneme ne kadar ilginç geldiyse bir o kadar da beğeni topladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler izleme rakamlarını alt üst etti.