Kate Middleton bu sefer beğenilmedi

Kate Middleton, dün gece Buckingham Sarayı'nda, ülkelerine ziyarette bulunan Hollanda kraliyet ailesi onuruna verilen bir yemeğe katıldı.

HAYRANLARI BİLE TOPA TUTTU

Kraliçe 2. Elizabeth tarafından ödünç verilen ve bir zamanlar Prens William'ın annesi Prenses Diana tarafından da kullanılan Cambridge Aşıkları adlı tacı da takan Middleton, gri renkli kıyafetini, değerli küpeler ve gösterişli bir kolye ile tamamladı. Ancak Middleton'ın kıyafeti bu kez onun en ateşli hayranları tarafından bile acımasızca eleştirildi.

ESKİ MODA

Gözde modacısı olan Alexander McQueen tasarımı büzgülü gri gece elbisesi, birçok kişi tarafından "eski moda" olarak nitelendirildi. Kıyafet, 1980'lerde okul balolarında giyilen elbiselere de benzetildi.

ALAY KONUSU OLDU

Düşes'in bu görüntüsü sosyal medyada da olay oldu. Kensington Sarayı'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımlara olumsuz yorumlar yağdı. Middleton, Twitter'da da gecenin en çok konuşulan kişilerinden biri haline geldi.