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Kate Middleton'ın doğumu için ekip hazır

Prens William'ın eşi, geleceğin İngiltere Kraliçesi Kate Middleton'un doğumu için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 07:38..
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İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, tahtın yeni varislerinden birini yakın zamanda dünyaya getirecek.

Prens William ile Kate Middleton'ın çocukları Prens George Ve Prenses Charlotte'un yeni kardeşi yakında dünyaya gözlerini açacak. Nisan ayının sonu ya da mayıs ayı başında doğması beklenen yeni prens ya da prenses için eşine az rastlanır hazırlıklar yapılıyor.

20 KİŞİLİK EKİP HAZIR

Kate Middleton, daha önceki gibi tam 20 kişilik bir ekibin yardımıyla üçüncü bebeğini dünyaya getirecek. Middleton, bu doğumunu da St. Mary Hastanesi`ne Kraliyet ailesi için ayrılan özel bölümde yapacak.

İki tane kadın doğum uzmanı, üç tane ebe, üç tane anestezi uzmanı, dört tane cerrah, iki özel bakım uzmanı, dört tane pediatrist ekipte yer alacak sağlık görevlilerinden.

DÜŞES İÇİN ÖZEL LABORANT

Bunun yanı sıra kan testleri için özel bir laborant ile üç ya da dört tane de tıbbi yönetici Middleton'ın doğumu sırasında hazır bekleyecek.

Ama sadece bu kadar değil. Kate Middleton'ın üçüncü bebeğinin dünyaya gelmesine yardımcı olacak ekibin üyeleri, sadece o sırada değil doğum öncesinde de hazırlıklı olacak.

Söz gelimi araçlarının anahtarları her an ellerinin altında bulunacak ve herhangi bir partiye katıldıklarında da alkollü içki tüketmeyecekler. Böylece ani bir gelişme halinde hemen görevlerinin başına koşmaları mümkün olacak.

Bütün bunların yanı sıra doğum ekibinde yer alan görevliler o sırada yaşananlar hakkında ağızlarını bile açmayacak. Yani "ser verip sır vermeyecekler". Yani gizlilik esas olacak.

SAÇ TASARIMCISI VE GİYİM DANIŞMANI DA HAZIR

Elbette Kate Middleton'ın doğumu sırasında sadece sağlık görevlileri değil, saç tasarımcısı ve giyim danışmanı da yanında olacak. Bu iki görevli de Middleton'ı, doğum sonrası eşi Prens William ve bebeğiyle birlikte verecekleri aile pozuna hazırlayacak.

Kate Middleton'ın doğumu için ekip hazır

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