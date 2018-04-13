Kate Middleton'un doğumu için İngilizler heyecanlı

İngiltere'yi yeni Kate Middleton'ın yapacağı doğumun heyecanı sardı. Nisan aydında doğum yapacak olan Cambridge Düşesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Doğum yapacağı hastanede sağlık ekibi son kontrollerini gerçekleştirirken, hastane dışında da heyecanlı İngilizler yeni doğacak taht varisini karşılamak için kamp kurdu.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Kate Middleton’ın üçüncü bebeği için sabırsızlanan İngilizler, şimdiden hastane önünde kamp kurmaya başladı. Hasane önünde çadırlar kuran, tulumların içerisinde kamp yapan İngilizler, Büyük Britanya bayrakları ile yeni bebeği beklemeye başladılar.