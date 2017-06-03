Trump'ın kesik başıyla poz veren komedyenin gözyaşları

Komedyen Kathy Griffin, geniş bir kesim tarafından eleştirilen videonun ardından bir açıklama daha yaptı.

"ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORUM"

'Donald Trump'tan korkmadığını' söyleyen Griffin, yayınladığı videonun ardından sayısız ölüm tehdidi aldığını açıkladı ve "Başkanı eleştirdiğim için ölmek zorunda değilim." dedi.

AĞLAYARAK "KARİYERİM BİTTİ" DEDİ

Açıklamalarını yaptığı sırada gözyaşlarını tutamayan Griffin, "Bundan sonra bir kariyerim olacağını düşünmüyorum." dedi.

CNN'DEN KOVULDU

ABD'li ünlü komedyen Kathy Griffin, Instagram hesabından, elinde kanlar içinde ABD Başkanı Donald Trump'ın başını tuttuğu sırada çekilen bir video paylaşmıştı. CNN televizyonu, Griffin ile olan sözleşmesini feshetmişti. Söz konusu video, başta Trump ve seçimlerdeki rakibi Hillary Clinton'ın kızı Chelsea Clinton olmak üzere, binlerce kişiden tepki almıştı.

ABD'li komedyen Trump'ın kesik başıyla poz verdi