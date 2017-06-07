Kati Piri'den İngiltere Başbakanı May'e tepki

İngiltere Başbakanı May, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak gerekirse insan hakları yasalarını dğeiştirebileceklerini söyledi.

Her fırsatta Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye kalkan Kati Piri'den bu kez Avrupa'da insan hakları denilince önde gelen ülkelerden biri olan İngiltere'ye tepki geldi.

"BİZİ ÖZGÜR TOPLUM YAPAN DEĞERLER BUNLARKEN..."

Piri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada May'in ifadelerinin talihsiz olduğunu belirtti. Piri, "Tam da insan hakları ve hukukun üstünlüğü bizi açık ve özgür toplum haline getiren şeyken... Bunlar giderse neyi savunacağız?" diye sordu.