taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.300
USD
3,8226
EURO
4,0843
ALTIN
148,41
PETR
54,2900

Kati Piri'den kadın vekillere geçmiş olsun mesajı

Kati Piri Twitter'dan yayımladğı mesajında CHP'li ve HDP'li kadın vekillere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

20.01.2017 - 10:20
  1. Haberler
  2. Gündem

asd

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından gergin anlar yaşandı.

Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri, sosyal medyada yayımladığı mesajla CHP'li ve HDP'li kadın milletvekillerine geçmiş olsun mesajı yayımladı.

''BENİM CESUR MESLEKTAŞLARIM..''

Piri mesajında, "Benim cesur Türk kadın meslektaşlarım olan milletvekillerinin çabucak ve tamamen iyileşmesini diliyorum! Şiddetin hiçbir parlamentoda yeri yoktur" ifadelerine yer verdi.

Kati Piri'den kadın vekillere geçmiş olsun mesajı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

172
CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

57
Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

325
Trump bugün başkanlık görevini devralacak

Trump bugün başkanlık görevini devralacak

37
Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

25
Senegal'den Gambiya'ya askeri müdahale

Senegal'den Gambiya'ya askeri müdahale

32
15 Temmuz Gazisi: Evraklarımla ilgilenilmedi

15 Temmuz Gazisi: Evraklarımla ilgilenilmedi

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM