Katı yakıt istatistiklerinde linyit zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

LİNYİT ZİRVEDE

Buna göre, katı yakıtların eylülde toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 74 bin 354 ton, linyitte 4 milyon 677 bin 764 ton ve taş kömürü kokunda 359 bin 665 ton oldu.

Teslimat miktarları ise taş kömüründe 3 milyon 317 bin 641 ton, linyitte 4 milyon 520 bin 841 ton ve taş kömürü kokunda 437 bin 931 ton olarak hesaplandı.

ÜRETİLENDE DE LİNYİT ÜST SIRADA

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,2 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 82,1 ve linyitte yüzde 103,5 olarak gerçekleşti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürünün yüzde 48,5'i termik santrallere, yüzde 11,7'si kok tesislerine, yüzde 6,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gönderildi.

Linyit teslimatının yüzde 83,5'i termik santrallere ve yüzde 11,4'ü demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken, taş kömürü koku teslimatının yüzde 93,4'ü demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.