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Katil balinalarla karşılaşan çocukların korku dolu anları

Yeni Zelanda'da kaydedilen görüntülerde çocuklar suda yüzerken yanı başlarından iki tane katil balina geçiyor.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 16:22..
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Yeni Zelanda'da köpek balıkları neredeyse dehşet saçacaktı. Köpek balıklarının kıyıya doğru geldiğini gören yetkililer, hemen anons yaparak suda bulunanlara çıkması gerektiğini söyledi.

ÇOCUKLAR NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Uyarıları duymayan iki çocuk, neredeyse köpek balıklarının kurbanı oluyordu. Çocuklar, yanlarından geçek köpek balıklarını görünce ne yapacaklarını şaşırdı.

Katil balinalarla karşılaşan çocukların korku dolu anları İZLE

ÇOCUKLARA ZARAR VERMEDİLER

Şans eseri köpek balıkları çocuklara zarar vermeden okyanusun derinliklerine yüzmeye devam etti.

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