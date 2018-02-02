Yeni Zelanda'da köpek balıkları neredeyse dehşet saçacaktı. Köpek balıklarının kıyıya doğru geldiğini gören yetkililer, hemen anons yaparak suda bulunanlara çıkması gerektiğini söyledi.
ÇOCUKLAR NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Uyarıları duymayan iki çocuk, neredeyse köpek balıklarının kurbanı oluyordu. Çocuklar, yanlarından geçek köpek balıklarını görünce ne yapacaklarını şaşırdı.
Katil balinalarla karşılaşan çocukların korku dolu anları İZLE
ÇOCUKLARA ZARAR VERMEDİLER
Şans eseri köpek balıkları çocuklara zarar vermeden okyanusun derinliklerine yüzmeye devam etti.