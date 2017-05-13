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Katil koca 3 yıl sonra İran'da yakalandı

İran'da yakalanan 67 yaşındaki Abdulhadi Hakan'ın Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

13.05.2017 - 15:24
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İzmit'te karısını öldürmesi nedeniyle 16 yıl cezaevinde hapis yatan, cezaevinden çıktıktan sonra 5 bin lira başlık parası vererek evlendiği 3 çocuğunun annesi 27 yaşındaki Ayşe Hakan'ı öldürdükten sonra kayıplara karışan 67 yaşındaki Abdulhadi Hakan, İran'da yakalandı. Abdulhadi Hakan'ın Türkiye'ye iade edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Katil koca 3 yıl sonra İran'da yakalandı

EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜRMÜŞTÜ

10 Temmuz 2014 tarihinde, İzmit'e bağlı Akmeşe Mecidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Abdulhadi Hakan, eşi Ayşe Hakan'ı balta ile vurarak yaraladı.

Ayşe Hakan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Abdulhadi Hakan kayıplara karıştı. Abdulhadi Hakan'ın daha önce 4 evlilik yaptığı, ilk eşini öldürmesi nedeniyle 16 yıl cezaevinde yattığı, cezaevinden arkadaşı olan kişinin kız kardeşi olan Ayşe Hakan ile 5 bin lira başlık parası vererek evlendiği belirlendi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Yurt dışına kaçtığı belirlenen Abdulhadi Hakan'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Abdulhaki Hakan'ın İran'da yakalandığı belirtilirken, Türkiye'ye iade edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Katil koca 3 yıl sonra İran'da yakalandı

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