Kordiseps mantarı yerleşim yeri karıncalar olan bir canlı türüdür. Kordiseps mantarı sporları, karıncaların beynine ve diğer iç organlarına yerleşir ve bunlar için tehlike oluşturur.

KARINCA KOLONİDEN UZAKLAŞTIRILIR

Sporlar yerleştiği karıncanın beynini ele geçirir ve istediği gibi yönlendirir. Yön duygusunu yitiren karınca, kolonideki diğer karıncalar tarafından fark edildiği anda gruptan uzaklaştırılır. Bunun sebebi, karıncayı ele geçiren spor diğer karıncaları da ele geçirebilir korkusudur.

Bir süre sonra karıncanın üzerinde bir mantar belirir ve gün geçtikçe büyümeye başlar. Mantarın baş kısmı beyninden fışkırır ve 3 hafta sonra büyümesini tamamlar.

Bu katil mantar karıncalar dışında bir çok böceği aynı yöntemle ele geçirebilir.

Çin’in Yunnan, Sçuan, Thiskhai ve Tibet gibi eyaletlerinde yaşayan canlı, 3500 metre yükseklikteki dağlık bölgelerde bulunur.

Katil Mantar: Kordiseps VİDEO

Kışın toprak altında üzeri tüylerle kaplı bir koza biçiminde yaşayan katil mantarın, yaz mevsiminde tüylerinin bir bölümü kök, bir bölümü de toprak üstüne çıkar.

Bu aşamada oluşmaya başlayan Kordiseps’in mantar sporları, kelebek kurtçuğu üzerinde asalak olarak yaşar. Buna tepki vermeye başlayan kurtçuk, toprak altına iner. Yani parazit, kurtçuğun beynini ele geçirir.

OLAĞANÜSTÜ BİR ANTİBİYOTİKTİR

Kurtçuk üzerindeki parazit kışın bakteriye dönüşür. Bakteri, kurtçuğun iç organlarını yiyerek yok eder ve böylece saydam olan dış tabakası olduğu gibi kalmış olur. Kordiseps larvası toprak altında ağaç ve bitkilerinin kökleriyle beslenir ve olağanüstü bir doğal antibiyotik halini alır.

Kordiseps mantarları; astım, prostat, damar sertliği, bronşit, zatürre, tüberküloz,sarılık, böbrek ve idrar yolları iltihapları, enfarktüs, siroz ve diğer karaciğer sorunlarına karşı oldukça faydalı sonuçlar verdiği iddia edilmektedir.