taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.69525
Euro
7.7631
Altın
1192.665
Borsa
93189.27

Katil Mantar: Kordiseps

Kordiseps mantarlarının sporları, yerleştiği canlının beynini ele geçiren mucizevi bir canlıdır.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 13:08..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Kordiseps mantarı yerleşim yeri karıncalar olan bir canlı türüdür. Kordiseps mantarı sporları, karıncaların beynine ve diğer iç organlarına yerleşir ve bunlar için tehlike oluşturur.

Katil Mantar: Kordiseps

KARINCA KOLONİDEN UZAKLAŞTIRILIR

Sporlar yerleştiği karıncanın beynini ele geçirir ve istediği gibi yönlendirir. Yön duygusunu yitiren karınca, kolonideki diğer karıncalar tarafından fark edildiği anda gruptan uzaklaştırılır. Bunun sebebi, karıncayı ele geçiren spor diğer karıncaları da ele geçirebilir korkusudur.

Bir süre sonra karıncanın üzerinde bir mantar belirir ve gün geçtikçe büyümeye başlar. Mantarın baş kısmı beyninden fışkırır ve 3 hafta sonra büyümesini tamamlar.

Bu katil mantar karıncalar dışında bir çok böceği aynı yöntemle ele geçirebilir.

Çin’in Yunnan, Sçuan, Thiskhai ve Tibet gibi eyaletlerinde yaşayan canlı, 3500 metre yükseklikteki dağlık bölgelerde bulunur.

Katil Mantar: Kordiseps VİDEO

Kışın toprak altında üzeri tüylerle kaplı bir koza biçiminde yaşayan katil mantarın, yaz mevsiminde tüylerinin bir bölümü kök, bir bölümü de toprak üstüne çıkar.

Bu aşamada oluşmaya başlayan Kordiseps’in mantar sporları, kelebek kurtçuğu üzerinde asalak olarak yaşar. Buna tepki vermeye başlayan kurtçuk, toprak altına iner. Yani parazit, kurtçuğun beynini ele geçirir.

Katil Mantar: Kordiseps

OLAĞANÜSTÜ BİR ANTİBİYOTİKTİR

Kurtçuk üzerindeki parazit kışın bakteriye dönüşür. Bakteri, kurtçuğun iç organlarını yiyerek yok eder ve böylece saydam olan dış tabakası olduğu gibi kalmış olur. Kordiseps larvası toprak altında ağaç ve bitkilerinin kökleriyle beslenir ve olağanüstü bir doğal antibiyotik halini alır.

Kordiseps mantarları; astım, prostat, damar sertliği, bronşit, zatürre, tüberküloz,sarılık, böbrek ve idrar yolları iltihapları, enfarktüs, siroz ve diğer karaciğer sorunlarına karşı oldukça faydalı sonuçlar verdiği iddia edilmektedir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

156
Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

136
Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

71
Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

17
Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

11
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

27
Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM