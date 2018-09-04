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Katil zanlıları cinayetten dakikalar sonra yakalandı

Amasya'da işlenen cinayetten dakikalar sonra elleri kanlar içindeki 3 kişi, devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.

İHA | 04.09.2018 - 01:45..
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Bir yıl önce sattıkları hayvanların parasını almak için Çorum’dan Amasya’nın Merzifon ilçesine gelen A.Y., R.Y. ve C.Y. ile alacaklarını tahsil etmek için kendileriyle 20 bin liraya anlaştığı iddia edilen Recep Güney arasında tartışma çıktı.

Katil zanlıları cinayetten dakikalar sonra yakalandı

DARP EDİP BIÇAKLADILAR, BAĞLAYIP BAŞINDAN VURDULAR

Güney’i ıssız bir yerde darp edip bıçakladıktan sonra el ve ayaklarını bağlayıp aracın bagajına koyan 3 şahıs, Güney’i indirdikleri yerde tabancayla başından vurarak tekrar aracın yanına geldi.

Katil zanlıları cinayetten dakikalar sonra yakalandı

JANDARMANIN DİKKATİ, KATİLLERİ ELE VERDİ

O sırada devriye gezen jandarma ekibi, yol kıyısında duran aracı fark edip yanına gitti. Elleri, kıyafetleri ve ayakkabılarında kan olan şahısların durumundan şüphelenen ekipler, aracın bagajında kanlı elbiseler ile bıçak buldu. Jandarma, Merzifon’da bir kavgaya karıştıklarını söyleyen 3 şahsı gözaltına aldı.

Katil zanlıları cinayetten dakikalar sonra yakalandı

3 ZANLI DA TUTUKLANDI

Çevrede yapılan incelemede Güney’in cansız bedenini bulan ekipler, cinayet şüphelilerini İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Katil zanlıları cinayetten dakikalar sonra yakalandı

Katil zanlıları cinayetten dakikalar sonra yakalandı

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