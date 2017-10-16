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Katil zanlısı 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi

Antalya'da, eşi ve üniversite öğrencisi kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı.

16.10.2017 - 12:16
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Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde yaşayan Sertok Özen, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde Akseki İlçesi'ne gitti. Bir süre önce şoför olarak çalıştığı süt ve süt ürünleri firmasından emekli olan Özen, gece yarısı döndü. Eve alkollü gelen Özen, eşi Hanife Özen'le tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Sertok Özen evde bulunan ve arkadaşına ait ruhsatsız av tüfeğiyle eşini başından, araya giren üniversite öğrencisi kızı Esra Özen'i de boğazından vurdu.

Katil zanlısı 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi

BACANAĞINI DA VURMAYA GİTTİ

Anne ve kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Sertok Özen, Muratpaşa Mahallesi'nde oturan bacanağı Osman Göçer'in evine gitti. Özen, kendisine kapıyı açan bacanağına tüfeği doğrulttu. Göçer'in, ani bir hareketle namlunun yönünü tavana doğrultmasıyla tüfek ateş aldı. Paniğe kapılan Özen kaçarken, Osman Göçer ve eşi Emine polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, buradaki incelemeden sonra Sertok Özen'in evine gitti. Evde yapılan incelemede, anne ve kızın cansız bedeni bulundu.

Katil zanlısı 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Hanife ve Esra Özen'in cenazeleri işlemlerin ardından dün Serik İlçesi'nde toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sertok Özen'i yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, Özen'i, dün saat 17.30 sıralarında Döşemealtı İlçesi Kovanlık Mahallesi'nde açık arazide otomobilinin içinde yarı baygın halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Sertok Özen'in ilaç içerek intihar girişimde bulunduğu belirlendi. Midesi yıkanan ve tedavisi yapılan Özen, sorgusu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emekli olduktan sonra krediyle ev aldığı, bu nedenle bankalara 90 bin lira borcu olduğunu belirten Özen, ifadesinde, "Alkollüydüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum." dedi.

TUTUKLANDI

Sertok Özen, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Katil zanlısı 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi

Katil zanlısı 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi

Katil zanlısı 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi

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