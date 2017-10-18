Katil zanlısı, sevgilisinin cesediyle otomobille 5 saat dolaştı

Gaziantep'in 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan organize Sanayi Bölgesi'nde elyaf ve pamuk atölyesi bulunan 38 yaşındaki Cuma Pancar, öğle saatlerinde buluştuğu ve uzun süredir birlikte olduğu 31 yaşındaki Arzu Gültekin ile Alleben Göleti'ndeki bir kafeteryada yemek yedi.

AYRILMAK İSTİYOR DİYE ÖLDÜRÜLDÜ

Cuma Pancar, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen Arzu Gültekin'i lüks otomobiline zorla bindirdi. Araçta çıkan tartışmada Pancar, ruhsatsız tabancayla Arzu Gültekin'in başına ateş etti. Gültekin, başına isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetti.

KANLI CAMI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Pancar, olaydan sonra yanındaki cesetle birlikte otomobille kentte dolaşırken olay sırasında kırılan camı ve camdaki kanı görenler, polise haber verdi.

OTOMOBİLDEKİ CESETLE 5 SAAT DOLAŞTI

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın görüldüğü son bölgelerde geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, MOBESE kameralarının kayıtlarından plakasını tespit ettikleri aracı son olarak Burç yolunda görüldüğünü saptadı. Bunun üzerine bölgede dar alan uygulaması yapan ekipler, Cuma Pancar ile yanında Arzu Gültekin'in cesedinin bulunduğu lüks otomobili, ihbardan 2 saat sonra Kale Mahallesi yakınlarında fark etti.

Durdurulan araçta, yanındaki cesetle yaklaşık 5 saat boyunca kentte dolaştığı belirlenen Cuma Pancar, gözaltına alındı. Gültekin'in cesedi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA OLANLARI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Emniyette ilk ifadesi alınan Cuma Pancar'ın, yemek yedikten sonra kendisinden ayrılmak isteyen Arzu Gültekin'e otomobilde tabancayla ateş ettiğini, ancak sonrasını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Emniyette sorgusu devam eden Cuma Pancar'ın, 'Mala zarar verme, tehdit, ruhsat silah taşıma ve yaralama' gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.













