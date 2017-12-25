Katılım Bankacılığı nedir

Faiz tüm dinlerde olumsuz karşılığı bulunan bir para kazanma yönetimidir. Bununla birlikte en çok İslam dininde yerilen faiz para kazanma aracı olarak görülmemesi önerilmiş, yanına yaklaşılmaması tavsiye edilmiştir.

Bu sistem karşısında faizden uzak duran ekonomi sistemi Katılım Bankacılığını ortaya çıkartmış ve burada kar/zaarar endeksine dayalı bir birikim modeli oluşturmuştur.

KATILIM BANKACILIĞININ TARİHİ

Faiz hassasiyeti bulunan kesimlerin tasarruflarının değerlendirilmesi ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması için bir alternatif gerekliliği ortaya çıkmasıyla birlikte, değişen dünya şartlarında finansal yapının dışında kalmanın mümkün olmadığından bir çok islami kuralların geçerli olduğu ülkede bu sistem benimsenmiştir.

İslami bankacılığının modern anlamda ilk örneği 1963 yılında Mısırda Mit Ghamr Tasarruf Bankası ile başlamıştır ve diğer nüfusunu müslümanların oluşturduğu ülkelerde de hızla yayılmıştır.

KATILIM BANKACILIĞININ ÇALIŞMA PRENSİBİ

Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir. Kısaca gelir kaynaklarında faiz bulunmayan ekonomi sistemine verilen isimdir.

Katılım bankacılığına ismini veren katılım kelimesi, bankacılık türündeki kar ve zarar prensibine, yani bir nevi ortaklık sistemine dayanmasından gelmektedir. Bu, sistemi faizden ayıran en önemli unsurdur. Faizde kar ortaklığı var olurken, katılım bankacılığı kar payı sistemini getirip, kar zarar endeksiyle sistemde yerinizin bulunmasını sağlıyor.