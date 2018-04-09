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Katledilen Doğu Gutalı kızın babasından yürek burkan sözler

Esad rejiminin Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal silah saldırısı katledilen kızının başında ağlayan baba, "Kızım beni affet. Bak sana ne aldım bak. Hadi kalk uyan, yüzünü göreyim." dedi.

AA | 09.04.2018 - 08:12..
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Suriye'de Beşşar Esad rejiminin, Duma'ya cumartesi gecesi düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce sivil gazdan etkilenmişti.

Düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Katledilen Doğu Gutalı kızın babasından yürek burkan sözler


"HADİ KALK UYAN YÜZÜNÜ GÖREYİM"

Katliam sonrası kaydedilen bir görüntüde katledilen kızının başında ağlayan sivil bir baba, "Kızım beni affet. Bak sana ne aldım bak. Hadi kalk uyan, yüzünü göreyim. Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden." diye ağıt yakıyor.

Başka bir görüntüde ise küçük oğlunun başındaki gözyaşları içinde bir baba defalarca "Muhammed Allah seni affetsin ve sana rahmet eylesin." ifadelerini kullanıyor.

Katledilen Doğu Gutalı kızın babasından yürek burkan sözler VİDEO

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