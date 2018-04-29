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Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

Şırnak Beytüşşebap'tan başlayıp bir ucu Van'ın Çatak ilçesine kadar uzanan Kato Dağı eteklerinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

DHA | 29.04.2018 - 08:45..
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Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

Mehmetçik'in operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerinde, artık silah sesleri değil, gönüllerince eğlenen çocuk sesleri var.

Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

3 BİN UÇURTMA

Çatak ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde kaymakamlık ve belediye tarafından kurulan şişme oyun parklarında eğlenen çocuklara kaymakamlık sürpriz bir ziyarette bulunarak, 3 bin uçurtma dağıttı.

Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

ASKERLER, KORUCULAR ÇOCUKLARLA BİRLİKTE UÇURTMA UÇURDU

Kıyıcak ve çevre mahallelerden gelen yüzlerce çocuk oyun parkında oynayarak, güzel bir gün geçirdi. Kurum amirleri, askerler, güvenlik korucuları ve öğretmenler uçurtma şenliğinde, Kato Dağı eteklerinde çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenliğe katılan çocuklar, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

"ARTIK TERÖRLE ANILMASIN"

Etkinlikte, çocuklar kurulan oyun parkında eğlendi. Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz." dedi.

Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

"BURAYA ATANDIĞIMIZDA 'NE YAPACAKSINIZ' DEDİLER"

Kıyıcak İlkokulu Müdürü Sultan Didem Gök ise, Kato Dağı eteklerinde artık çiçeklerin açtığını söyleyerek, "Buraya öğretmen olarak atandığımızda bize 'oralarda ne yapaçaksınız, büyük zorluklar çekeçeksiniz' denildi. Biz burada cennetimizi bulduk. Kato Dağı'nın eteklerinde artık çiçekler açıyor. Çocuklarımız mutlu ve dolayısıyla bizde çok mutluyuz. Bugün çocuklarımız oyun parkıyla tanıştı. Ardından uçurtmalar dağıtıldı. Biz burada yeni bir dünya kurmaya başladık. Yeni dünyamızda inşallah daha güzel şeyler olacak." dedi.

Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği



Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

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