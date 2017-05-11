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Zirvede operasyon merkezde düğün

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan Kato Dağı'nda terörle mücadele için süren operasyonlar halka güven veriyor.

11.05.2017 - 14:23
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Zirvede operasyon merkezde düğün

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan Kato Dağı'nda terörle mücadele kapsamında başlatılan operasyon 22 günden bu yana devam ederken, bu dağın eteklerinde bulunan ilçe merkezinde ise, 3 gün 3 gece süren bir aşiret düğünü yapıldı.

Zirvede operasyon merkezde düğün

OPERASYON 22. GÜNÜNDE...

Kato Dağı zirvesinde PKK'ya karşı başlatılan operasyon 22 günden bu yana sürdürülürken Ak Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş, oğlu Rıdvan'ı 3 gün 3 gece süren aşiret düğünü ile Berivan Dereli ile evlendirdi.

Zirvede operasyon merkezde düğün

DAĞDA OPERASYON, MERKEZDE HALAY

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olan Murat Şener, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Ünsal, askeri yetkililer, Ak Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan, bölgedeki Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman ve yüzlerce kişinin katıldığı düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı. Davetliler, gece uzun halay kuyrukları oluşturarak genç çiftin mutluluğuna renk kattı.

Zirvede operasyon merkezde düğün

Zirvede operasyon merkezde düğün

1 KİLO ALTIN, 235 BİN LİRA TAKI TAKILDI

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı düğünde geline 1 kilo altın takı takılırken, 235 bin lira para toplandı.

Zirvede operasyon merkezde düğün

30 KOYUN 60 TORBA PİRİNÇ TÜKETİLDİ

Düğünde aşiret mensupları ve protokol üyeleri birlikte halay çekerken, düğünü katılan genç kız ve erkeklerin yöresel kıyafetleri dikkat çekti. Düğünde davetliler için 30 koyunun kesilmesi ile elde edilen et ve 60 torba pirinç ile hazırlanan yemekler ikram edildi.

Zirvede operasyon merkezde düğün

Zirvede operasyon merkezde düğün

Zirvede operasyon merkezde düğün

Zirvede operasyon merkezde düğün

Zirvede operasyon merkezde düğün

Zirvede operasyon merkezde düğün

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