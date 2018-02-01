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Kato Dağı'nda 1 metre karda PKK'lı arıyorlar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.

DHA | 01.02.2018 - 11:11..
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Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de örgüte göz açtırmıyor.

Güvenlik güçleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan, kar kalığınlığının bir metreyi aştığı 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı'nda da didik didik terörist arıyor.

KORUCULAR DA DESTEK VERİYOR

Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarında yürütülen operasyonda Mehmetçiğe güvenlik korucuları da destek veriyor. Teröristlerin kış üslenmesine karşı bölge, sürekli kontrol altında tutuluyor.

Kato Dağı'nda 1 metre karda PKK'lı arıyorlar

Mehmetçik ile birlikte teröristlerin sığınak olarak kullanabileceği mağaraları arayan güvenlik korucuları eli tetikte sürekli gözetleme yapıyor.

Kato Dağı'nda 1 metre karda PKK'lı arıyorlar

"AFRİN'E GİTMEYE HAZIRIZ"

Hakkari ve Şırnak arasında bulunan bölgeyi PKK'lılardan temizlemeye kararlı olduklarını anlatan güvenlik korucuları, metrelerce kar ve soğuk havanın kendilerini yıldırmadığını belirterek, Suriye'nin Afrin kenti ile Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin kamplarının bulunduğu Kandil ve Zap bölgelerine gitmeye hazır olduklarını söyledi.

Kato Dağı'nda 1 metre karda PKK'lı arıyorlar



Kato Dağı'nda 1 metre karda PKK'lı arıyorlar



Kato Dağı'nda 1 metre karda PKK'lı arıyorlar

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