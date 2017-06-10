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Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

Kato'da bugüne kadar 14 terörist öldürülürken 1 terörist de teslim oldu. Şu ana kadar teröristlerin kullandığı 107 mağara bulundu.

10.06.2017 - 10:13
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Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

Şırnak Beytüşşebap ilçesi İncebel dağları - Kato bölgesinde 52 gündür devam eden 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' Operasyonu'nda dün İHA tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 terörist Türk Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda öldürüldü.

Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

TOPLAM 14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon kapsamında bugüne kadar öldürülen terörist sayısı 14, teslim olan terörist sayısının ise 1 olduğu belirtildi.

Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

107 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Operasyon bölgesinde 04-09 Haziran 2017 tarihleri arasında teröristler tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edildi. Bölgede tespit edilen mağara sayısı 107'ye ulaştı.

Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

04-09 Haziran 2017 tarihleri arasında yeni tespit edilen 10 mağara içerisinde aşağıda cins ve miktarı belirtilen silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. 1 adet M-16 silah, adet 14,5 mm. Zagros keskin nişancı tüfeği,1 adet 12,7 mm. Zagros keskin nişancı tüfeği, 26 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet mavzer silah, 86 adet kalaşnikof şarjörü, 4 adet m-16 şarjör, 11.106 adet çeşitli tipte mühimmat, 38 adet el bombası, 2 adet anti-tank mayını, 1 adet amonyum-nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 96 adet büyük tüp, 50 adet küçük tüp, 10 bidon (650 lt) mazot ve çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

Bölgede 52 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 782 adet muhtelif tipte silah, 422 bin 477 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

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