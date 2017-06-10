Kato bölgesinde 4 terörist daha öldürüldü

Şırnak Beytüşşebap ilçesi İncebel dağları - Kato bölgesinde 52 gündür devam eden 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' Operasyonu'nda dün İHA tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 terörist Türk Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda öldürüldü.

TOPLAM 14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon kapsamında bugüne kadar öldürülen terörist sayısı 14, teslim olan terörist sayısının ise 1 olduğu belirtildi.

107 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Operasyon bölgesinde 04-09 Haziran 2017 tarihleri arasında teröristler tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edildi. Bölgede tespit edilen mağara sayısı 107'ye ulaştı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

04-09 Haziran 2017 tarihleri arasında yeni tespit edilen 10 mağara içerisinde aşağıda cins ve miktarı belirtilen silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. 1 adet M-16 silah, adet 14,5 mm. Zagros keskin nişancı tüfeği,1 adet 12,7 mm. Zagros keskin nişancı tüfeği, 26 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet mavzer silah, 86 adet kalaşnikof şarjörü, 4 adet m-16 şarjör, 11.106 adet çeşitli tipte mühimmat, 38 adet el bombası, 2 adet anti-tank mayını, 1 adet amonyum-nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 96 adet büyük tüp, 50 adet küçük tüp, 10 bidon (650 lt) mazot ve çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede 52 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 782 adet muhtelif tipte silah, 422 bin 477 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.