1 Fransa ve Danimarka turladı Dünya Kupası C Grubu maçları tamamlandı. 3 maç sonunda son 16 turuna Fransa lider, Danimarka ise 2. olarak yükseldi. Peru ve Avustralya ise turnuvaya veda etti.

2 Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke Euro’daki yükseliş yurtdışı seyahati yapmak isteyenleri zor durumda bırakıyor. Peki Euro kullanmadan yurt dışı seyahati yapmak, Avrupa ülkelerine gitmek mümkün mü?

3 Kato Dağı'nda ağaç kabuğuna benzeyen larva Şırnak Beytüşşebap Kato Dağı'nda görülen caddis sineğinin larvası ilginçliğiyle dikkat çekiyor.

4 Halaçoğlu'ndan İyi Parti'ye tepki: Bu başarı mı Yusuf Halaçoğlu, İyi Parti yönetiminin başarılı olduk açıklamalarına karşılık, "Partimiz yüzde 20 civarındaydı. Ne oldu da bu kadar düştük. Yüzde 7 oy aldınız, bu başarı mı?" dedi.

5 Huber Köşkü'nde yeni sistem toplantısı Tarabya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki değerlendirme toplantısı sona erdi.

6 Hisar Hava Savunma Sisteminin görüntüleri 24 Haziran seçim propagandalarında Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun karşı çıktığı yerli savunma sanayiinin örnekleri her geçen gün başarıyla artıyor.