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Kato Dağı'nda bitki toplayıp satıyorlar

Şırnak’taki Kato Dağı, terörden temizlenince vatandaşların ekmek kapısı haline geldi.

İHA | 06.05.2018 - 13:21..
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen başarılı operasyonla terör örgütü PKK’dan temizlenen ve üs bölgesi kurularak, güvenlik önlemleri alınan Kato Dağı, vatandaşların ekmek kapısı haline geldi.

PANCAR BİTKİSİ TOPLAYIP SATIYORLAR

Kilometrelerce öteden dağa gelen vatandaşlar, burada topladıkları pancar bitkisini ilçe merkezinde satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kato Dağı'nda bitki toplayıp satıyorlar

"GÜNDE 20 KİLO, 30 KİLO TOPLUYORUZ"

30 kilometre mesafedeki Başaran köyünden pancar toplamak için dağa gelen Naci Gökçe, “Mart ayının başından mayıs ayının sonuna kadar pancar zamanı olduğu için her gün dağlardayız. Pancarları eve getirdiğimiz zaman eleme işlemlerinden geçiriyoruz. Ondan sonra ayıklanıyor ve ince ince doğranıyor. Tabii yapılışına göre bazıları bidonlarda saklıyor kış aylarında tüketmek için, bazıları da çeşitli yerlerde satıyor. Günde 20 kilo, 30 kilo topluyoruz. Kilosu pancardan pancara değiştiği için 4 liradan 10 liraya kadar çıkıyor” dedi.

Kato Dağı'nda bitki toplayıp satıyorlar

Kato Dağı'nda bitki toplayıp satıyorlar

Kato Dağı'nda bitki toplayıp satıyorlar

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