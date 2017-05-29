Kato Dağı'nda bugüne kadar ele geçirilenler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 22 mağarada çok sayıda silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığınca yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 22 yeni mağara belirlendi.

24 EL BOMBASI 26 UZUN NAMLULU SİLAH

Mağaralarda yapılan aramada, Doçka silahı, 24 el bombası, kanas keskin nişancı tüfeği ve 26 uzun namlulu silah, 3 bin 314 fişek ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

676 SİLAH 75 TON YAŞAM MALZEMESİ

Böylece, 19 Nisan'da başlayan operasyondan bugüne kadar 676 silah, 342 bin 142 muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat ve 75 ton yaşam malzemesi ele geçirilmiş oldu.