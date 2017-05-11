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Kato Dağı'nda PKK'ya büyük darbe

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 900 rakımlı İncebel dağları Kato bölgesinde PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

11.05.2017 - 19:22
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Beytüşşebap İncebel Dağları-Kato bölgesinde 23 gündür devam eden operasyona katılan 'Atikler' 'Atikler' komando birliğini bölgede PKK'ya 2 mağara daha buldu.

Kato Dağı'nda PKK'ya büyük darbe

108 KALEŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Mağaralarda yapılan aramada 108 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 biksi makineli tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği ile 11 bin 500 biksi mühimmatı, 2 bin 400 adet M-16 mühimmatı, 600 kanas mühimmatı, 160 doçka mühimmatı, 149 RPG-7 roketatar mühimmatı, 40 uçaksavar mühimmatı, 37 havan mühimmatı, 35 el bombası ve 2 bin 600 elektrikli fünye ele geçirildi.

Kato Dağı'nda PKK'ya büyük darbe

Kato Dağı'nda PKK'ya büyük darbe

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