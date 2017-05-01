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Kato Dağı'nda PKK'ya karşı dev operasyon

Kato Dağı'nda 12 gün önce başlayan operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruldu.

01.05.2017 - 14:17
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda terörle mücadele kapsamında başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar 12'nci gününde devam ediyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Kuzey Irak sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan ve terör örgütün sığınak ve barınakları bulunan Kato Dağı'nda, zorlu kış mevsimi hala hüküm sürüyor. Aşırı kar yağışıyla biriken kar yığınları arasında engebelli ve sarp kayalık Kato Dağı'nda rahatlıkla hareket kabiliyetine sahip, tam donanımlı özel eğitimli askerler, geceleri de dağda kalarak, kaçmaya çalışan teröristlerin izini sürüyor. Zorlu ve engebeli arazide ilerleyen askerler için, sarp kayalık ve kar yığınlarının olduğu bölgede iş makineleri ile yollar açılıyor.

SIĞINAK VE CEPHANELİKLER BULUNDU

Operasyonun 12'nci gününde uzun yıllardan beri güvenlik görevlilerin girmediği, örgütün Kato Dağı zirvesindeki Meydana Kolya ve Kela Meme bölgelerindeki sığınaklarına giren askerler, buralarda PKK'nın silah ve mühimmat depolarını buldu.

Bu depolarda çok sayıda havan, havan mermisi, bixi ve mermisi, mayın, roketatar, uzun namlulu silah, C4 patlayıcı, bol miktarda amonyum nitrat, el yapımı patlayıcılar ele geçirildi. Bulunan sığınak, kamp, barınak ve depolar kullanılmaz hale getirilirken, silahlara ise tasnifi yapıldıktan sonra el konuldu.

SICAK ÇATIŞMALAR

Öte yandan, operasyon bölgesinde bulunan askerlere Helikopterle sık sık takviye birlikler sevk ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde Şırnak ve Beytüşşebap'tan kalkan helikopterler özel eğitimli askerleri operasyon düzenlenen bölgedeki stratejik noktalara indiriyor. Bölgede zaman zaman sıcak temas sağlandığı ve yer yer şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Kato Dağı'nda PKK'ya karşı dev operasyon


Kato Dağı'nda PKK'ya karşı dev operasyon

Kato Dağı'nda PKK'ya karşı dev operasyon

Kato Dağı'nda PKK'ya karşı dev operasyon

Kato Dağı'nda PKK'ya karşı dev operasyon

Kato Dağı'nda PKK'ya karşı dev operasyon

Kato Dağı'nda PKK'ya karşı dev operasyon

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