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Kato Dağı'ndaki düğünde gelini altına boğdular

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında güvenlik ve huzur ortamı sağlanırken, dağlarda artık silah sesi değil, müzik sesleri yankılanıyor.

DHA | 17.09.2018 - 14:54..
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Şırnak kırsalında son 2 yılda güvenlik güçlerinin yürüttüğü terörle mücadele operasyonları ile güven ve huzur ortamı sağlanırken, bölgede yüksek katılımlı açık hava düğünleri de peş peşe yapılmaya başladı.

Kato Dağı'ndaki düğünde gelini altına boğdular


3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN YAPTILAR

Son olarak, Kato Dağı eteklerinde, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde de İdris Yıldırım, 3 gün 3 gece süren bir düğünle Fatma Yıldırım ile dünyaevine girdi.

Kato Dağı'ndaki düğünde gelini altına boğdular


1 KİLOGRAM ALTIN TAKTILAR

Düğüne, askeri birliklerin komutanlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce davetli katıldı. Davetliler, yöreye özgü rengârenk kıyafetlerle geldikleri düğünde, çalan müzikler eşliğinde halay çekti.

Takı töreninde, geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.

Kato Dağı'ndaki düğünde gelini altına boğdular


"TÜM ŞEHİTLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Şehit yakını olduğu öğrenilen damat ve gelini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kıdemli Başçavuş Kazım Doğan, "Asker olarak şehit ailelerini yanlız bırakmadık, buraya geldik. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Bugün buradaysak onların sayesinde. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kato Dağı'ndaki düğünde gelini altına boğdular


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