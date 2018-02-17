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Kato Dağı'nın eteklerindeki kaplıca

Şırnak Beytüşşebap Ilıcak Köyü yakınlarındaki Zümrüt Kaplıcası soğuk havaya rağmen misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

DHA | 17.02.2018 - 16:26..
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kato

Beytüşşebap ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kato Dağı eteklerindeki Ilıcak Köyü'ndeki kaplıca, yaz ve kış aylarında yüzlerce kişiyi ağırlıyor.

TERÖRİSTLER TEMİZLENDİ

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Van gibi kentlerden gelenler, bir zamanlar terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgede soğuk havaya rağmen duş alıp, ardından da sıcak kaplıcaya giriyor.

Kato Dağı'nın eteklerindeki kaplıca VİDEO

YOLLAR KAPANMASINA RAĞMEN GELİYORUZ

Özellikle romatizmal hastalıklara iyi geldiği belirtilen Zümrüt Kaplıcası'nın bölge insanı tarafından yoğun olarak tercih edildiğini anlatan Gıyasettin Aşan,Kış aylarında bazen yolarımız kapanıyor. Sıkıntılı olmasına rağmen geliyoruz. Yetkililerden burada bir tesis veya otel yapılmasını istiyoruz dedi.

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